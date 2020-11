Ue: Gualtieri, 'con Francia collaborazione per implementazione recovery'

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Con Le Maire "ci siamo confrontati sui principali dossier europei a partire dalla necessità di procedere sulla riforma dell'eurozona e il completamento dell'Unione Bancaria a partire dell'introduzione di un backstop. Abbiamo discusso della profonda collaborazione e sinergia rispetto all'implementazione del Ricovery plan". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'incontro al Mef con il suo omologo francese, Bruno Le Maire.

"Stiamo lavorando entrambi - rileva Gualtieri- per finalizzare i recovery plan e crediamo sia importante che in questa cornice ci sia una forte cooperazione su molti temi di politica industriale relativi all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e quindi abbiamo discusso di alcuni di questi ambiti dove sia a livello europeo e bilaterale una cooperazione Italia e Francia è importante per rendere l'Europa protagonista della sfida delle nuove frontiere dell'innovazione della sostenibilità".