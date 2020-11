Roma: Maximo shopping center, digital opening con tour video e influencer

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Labitalia) - Digital opening per Maximo shopping center di Roma, che apre le porte al pubblico domani, venerdì 27 settembre, a Roma nel quartiere Laurentino, con inaugurazione online per il grande centro commerciale con tour video per il pubblico e influencer protagonisti. Il pubblico invitato al 'Digital opening' potrà assistere a un tour esclusivo in video tra le gallerie di Maximo, alla scoperta dei tanti spazi, servizi e insegne che arricchiscono lo shopping center. Inedita, ma coerente con la modalità online, sarà poi la presentazione social proposta da tre seguitissimi influencer che realizzeranno originali clip di benvenuto per il pubblico, condividendoli poi con i propri follower.

Ci sarà Lorenzo Biagiarelli, food blogger e cuoco, uno dei giudici di 'Cortesie Per gli Ospiti B&B' su RealTime e oggi è una presenza fissa tutti i giorni su Rai1 a 'E' sempre Mezzogiorno' con Antonella Clerici, alla scoperta degli ingredienti più rari che ha conosciuto durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Presenti anche Matt&Bise, cioè Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, youtuber, tiktoker, intrattenitori e scrittori. Il loro canale YouTube conta 2,6 milioni di iscritti, e oltre 418 milioni di visualizzazioni totali, oltre 3.6 milioni di seguaci sui loro singoli profili Instagram e 1,4 milioni di iscritti al loro profilo TikTok. Hanno partecipato a numerosi programmi televisivi, pubblicato libri bestseller come 'Fuori dal web' e 'Una mamma per nemica', 'Mamma ci siamo persi a New York', e realizzato molti travel video.

Non mancherà lo stile di Cristina Musacchio, fashion influencer appassionata di arte e film vintage. Ha lavorato con marchi di moda e luxury brand. E' anche content creator e direttore creativo per tantissimi brand del panorama italiano e internazionale. Maximo è uno dei più grandi centri commerciali di Roma, con numeri davvero importanti: 65.000 metri quadri di superficie, 160 negozi presenti fra i quali un superstore a marchio Pam, 12 grandi e medie strutture specializzate, oltre 40 tra bar, chioschi e ristoranti, un cinema con 7 sale di ultima generazione, una palestra, un family entertainment center di nuova concezione, un poliambulatorio e una clinica veterinaria, un parcheggio di 100mila mq su tre piani con oltre 3.000 posti auto.