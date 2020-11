26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Finché c'è il Movimento 5 Stelle in maggioranza il Mes non sarà usato. Sentiremo l'informativa di Gualtieri sulla riforma dello strumento in sede europea e faremo i nostri rilievi. Non consentiremo ipoteche sui nostri figli e non accetteremo operazioni di palazzo". Lo scrive il M5S su Facebook, nel profilo ufficiale del Movimento.