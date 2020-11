G20: Gualtieri, 'vogliamo rilanciare tema digital tax'

26 novembre 2020 a

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Con il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire "abbiamo discusso della digital tax e del livello effettivo di tassazione minima: i due pilastri su cui siamo impegnati in uno sforzo e una battaglia comune per raggiungere un accordo a livello globale che come presidenza italiana del G20 vogliamo rilanciare su entrambi i pilastri. Siamo anche convinti che l'Ue debba essere protagonista per tradurre un accordo che vogliamo raggiungere nei primi mesi del 2021 concretamente in legislazione europea ma anche per intraprendere se necessario autonome iniziative". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine dell'incontro al Mef con il suo omologo francese, Bruno Le Maire.