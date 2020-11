Coronavirus: Fdi Milano propone parco dedicato a vittime in città

26 novembre 2020 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Con il collega Sollazzo abbiamo chiesto di realizzare a Milano un nuovo parco dedicato a tutte le vittime del covid piantando un albero per ognuna di loro e intitolando le panchine del parco ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che ha perso la vita lavorando negli ospedali, nelle Rsa, sulle ambulanze, negli studi medici". La proposta è di Andrea Mascaretti, capogruppo FdI a Palazzo Marino, sottolineando che sarebbe giusto anche perché "le particolari condizioni di rischio generate dalla pandemia non hanno consentito ai famigliari e agli amici di stare vicino ai propri cari negli ultimi momenti della loro vita, né successivamente in molti casi di poterli accompagnare alla sepoltura con una cerimonia funebre".