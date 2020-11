Coronavirus: Dolci (Dda Milano), 'mani mafie su imprese in crisi in Lombardia, c'è omertà'

26 novembre 2020 a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - “Dall'attività investigativa in corso emerge l'interesse della criminalità organizzata a rilevare esercizi commerciali a prezzi praticamente stracciati”. Lo ha detto Alessandra Dolci, pm e coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ai microfoni del Giornale Rai Radio 1. Dolci ha spiegato come le mafie stiano approfittando della crisi economica, soprattutto nei settori della ristorazione, per rilevare aziende in difficoltà a un costo irrisorio. “Gli imprenditori non denunciano, scopriamo episodi di usura ed estorsione solo attraverso le intercettazioni", ha sottolineato.

"Quando le convochiamo, le vittime sono restie a parlare. Si sta radicando una cultura dell'omertà anche nel Nord Italia". Secondo Dolci, "una chiave di lettura può essere quella della convenienza acquiescenza, cioè mi hanno chiesto il pizzo, paghiamo quei quattro soldi che mi chiedono e facciamocene una ragione".

Per Dolci "non è possibile che non ci siano assolutamente denunce, è una responsabilità sociale quella di denunciare, soprattutto gli appartenenti al crimine organizzato".