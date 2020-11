Coronavirus: arcivescovo Delpini, 'non so se ci ha reso migliori, forse più umili'

26 novembre 2020 a

a

a

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Il coronavirus e i suoi effetti sulla società "non so se ci hanno reso migliori, forse più umili, più consapevoli dei nostri limiti. Una consapevolezza pagata a caro prezzo". Così l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, dialogando con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un incontro organizzato dalla Diocesi di Milano.

L'umiltà - ha aggiunto - è un principio di sapienza. E' il timore di Dio, la consapevolezza che l'uomo non si fa da sè, ma che ha anche delle responsabilità". Uno degli effetti della pandemia è stato anche l'impossibilità di "sognare insieme un futuro della nostra società. Questo spirito - ha detto - si è un po' smarrito".