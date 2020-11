Black Friday in Green di Vivere Zen: dai materassi in lattice naturale ai letti in legno sostenibili.

26 novembre 2020 a

(Milano, 26 novembre 2020) - Scegli italiano e sostenibile, acquista consapevolmente nel giorno del consumismo.

Black Friday o Friday for Future?

Parole nuove, per concetti nuovi. Che vale la pena però di soppesare. Il Black Friday è una tradizione americana che negli ultimi anni si è fatta strada anche in Italia, specie per quel che riguarda le vendite online. Si tratta dell'ultimo venerdì di novembre, posto subito dopo la festa del Ringraziamento, e che apre il periodo dello shopping natalizio con un weekend dedicato agli sconti.

Più recente, ma non meno importante è il movimento studentesco di Friday For Future, che sull'onda delle proteste di Greta, ha deciso di dedicare il venerdì alle proteste ambientali per la salvaguardia del futuro del pianeta, tenendo così viva l'attenzione su un tema che la società consumistica sarebbe sin troppo lieta di dimenticare.

Black Friday sì, ma eco sostenibile

Conciliare le offerte di questo periodo di sconti con delle scelte green, è possibile? Mettiamo da parte l'idea che i prodotti naturali ed ecologici siano destinati solo ad una ristretta elite e approfittiamo delle offerte del Black Friday per soddisfare sia il rispetto dell'ambiente che il portafoglio.

Un trucco semplice da seguire per le nostre spese di fine novembre è quello di non concentrarci sui soliti colossi della vendita online, ma di cercare realtà più ristrette, che mettano tra i loro capisaldi la salvaguardia della natura. Meglio ancora se si tratta di realtà italiane, non solo per sostenere l'economia del nostro paese, ma perché ridurre i chilometri del trasporto, specie quando si parla di volumi importanti come un letto o un divano, è un altro modo indiretto di aiutare l'ecologia del pianeta.

L'arredamento, tra l'altro, è uno dei settori che nell'ultimo periodo ha visto una maggiore crescita delle vendite online. Gli articoli più richiesti per il Black Friday, mettendo da parte l'intramontabile settore della tecnologia, saranno proprio quelli per la casa. Complice il maggiore periodo di tempo passato tra le mura domestiche, sembra che molti abbiano riscoperto l'importanza di vivere al meglio questo ambiente, invece di considerarlo un semplice punto di passaggio tra una giornata lavorativa e l'altra.

Concentriamoci quindi proprio sul campo dell'arredamento, e andiamo a parlare di Vivere Zen, un'azienda che si occupa di bio arredo dal 2006, con un occhio particolare allo stile giapponese e orientale.

Il Green Friday di Vivere Zen

Sono diversi anni che Vivere Zen ha scelto di contrapporre al volto consumistico del Black Friday una diversa anima green, arrivando a parlare esplicitamente di Green Friday. Ma si tratta di un semplice slogan o del segno di una realtà più complessa? L'impegno di Vivere Zen per l'ambiente dura tutto l'anno, e si manifesta in iniziative lodevoli come l'appoggio dato alla riforestazione collaborando con Treedom, ma anche in un'attenzione certosina alla qualità dei prodotti inseriti nel proprio catalogo.

La scelta di prodotti naturali migliora il benessere dell'utente finale, di chi è incaricato della lavorazione, nonché del pianeta stesso. L'azienda di Vivere Zen si è impegnata in uno studio approfondito sui vari tipi di legno utilizzati per i suoi prodotti. A catalogo troverai letti in legno massiccio, che utilizzano tutto il tronco della pianta con le sue splendide venature e letti in legno della linea Torino in massello di okumè, che prendono il cuore pregiato dell'albero, prestando sempre attenzione alla provenienza delle materie prime, scegliendo per l'acquisto del legno filiere bio ed etico-solidali.

Bandite assolutamente colle e vernici tradizionali, che rappresentano un grave pericolo per chi le maneggia in fase di lavorazione. Da non sottovalutare anche il fatto che soltanto un articolo in legno trattato con un impregnante biologico è davvero biodegradabile, e l'uso di un'altra vernice farebbe perdere ai prodotti questa preziosa caratteristica.

Per quel che riguarda il settore del tessile, Vivere Zen realizza futon in cotone bio, il tipico materasso in cotone cardato della tradizione giapponese, sia nella versione tradizionale che in quella più moderna con degli inserti di cocco e lattice per aumentarne le prestazioni. Vivere Zen ha selezionato anche lenzuola e copripiumini in cotone biologico di alta qualità. Si tratta dei prodotti a marchio Mymami, realizzati in cotone bio certificato e disponibili in diversi colori.

Per Vivere Zen e il suo staff il periodo del Black Friday si caratterizza come un momento per far arrivare la propria mission a quante più persone possibili, per promuovere uno stile di vita più semplice e sano partendo proprio dall'arredamento.

Zen e Natura

In questo quadro, lo stile orientale occupa uno spazio ben preciso, che non è dettato da una semplice moda, ma è lo specchio di una filosofia di vita. Linee essenziali, ambienti minimalisti, i colori caldi del legno, sono tutti modi per creare un ambiente rilassante nella sua semplicità. La cultura giapponese, ha studiato da secoli il modo migliore per sfruttare gli spazi di un'abitazione ristretta. Vivere Zen cerca di portare questa saggezza nella moderna realtà occidentale, grazie anche consulenze di esperti Color Design e Interior Design Giapponese.

Semplicità sono i letti interamente ad incastro, che rispettano la natura nelle loro componenti e portano bellezza nell'ambiente che li ospita. Semplicità è un materasso interamente in cotone, il tipico futon giapponese, che si può piegare per riguadagnare spazio. Semplicità è un divano fatto un materasso poggiato su un pallet o su un tatami, la stuoia di paglia di riso pressato che fa da pavimento alle abitazioni giapponesi della tradizione.

La semplicità è Zen. La semplicità è naturale. Proprio per questo Vivere Zen è Natura.

Un occhio al futuro

Potrebbe sembrare un paradosso che a farsi portavoce di un simile messaggio sia un'impresa che opera online, sfruttando quindi il canale più moderno e tecnologico del momento. Vendere online, significa eliminare il passaggio del rivenditore al dettaglio dalla catena di vendita, con un notevole risparmio di risorse sia a livello economico che su quello dell'impatto ambientale.

Si tratti della scelta dei migliori materassi in lattice biodegradabili, o di soluzioni per dormire sul cotone o lana, delle nuove bioplastiche ricavate dal mais per imbottite e bio piumini, Vivere Zen cerca sempre prodotti che offrano insieme comfort e tutela dell'ambiente.

Acquistare un prodotto Vivere Zen significa anche sostenere la produzione artigianale italiana, godendo di un'alta qualità dei prodotti, che possono essere personalizzati in moltissime caratteristiche, il tutto mantenendo sempre un basso impatto ecologico.

Riepilogando…

Se stai pensando di cambiare casa, se vuoi dare un'impronta più verde ai tuoi acquisti, se hai voglia di un ambiente più rilassante intorno a te, il Black Green Friday di Vivere Zen è un'occasione da tenere assolutamente in considerazione!

Per il tuo Green Friday, scegli sostenibile:

