Coronavirus: Boccia a regioni, 'su piste sci quando epidemia raffreddata, ristori garantiti'**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Gli impianti da sci e il sistema vacanze invernali che sono fondamentali per la nostra economia riapriranno quando l'epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di un mese, un mese e mezzo. I ristori saranno garantiti per tutte le attività che non potranno aprire". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, nel corso della riunione con le Regioni.

"La sicurezza delle persone e la salute vengono prima di tutto - ha rimarcato il ministro -. Dobbiamo chiudere questa seconda ondata evitando la terza e mantenendo la convivenza con il virus con il massimo della sicurezza. Anche in Germania si è scelta la linea della massima prudenza, nella consapevolezza che 'davanti a noi ci sono mesi invernali difficili, e questo vale fino a marzo' ha detto oggi il ministro Helge Braun. Questa moderazione che dobbiamo tenere noi tutti ogni giorno anche a gennaio, febbraio e marzo, sarà accompagnata da ulteriori misure di contenimento se il nostro comportamento non sarà sufficiente".