Ue: Conte, 'Paesi che frenano su Recovery capiranno che Europa non può aspettare'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery Fund "siamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo avanti, il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo ma siamo fiduciosi che, continuando a lavorare insieme, anche i paesi che esprimono posizioni che imprimono una frenata si convinceranno che tutti i cittadini europei, non solo italiani e spagnoli, non possono aspettare". Così il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo, Pedro Sanchez.