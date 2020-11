Snam: Alverà, 'su idrogeno già al lavoro con Enel e Eni per progetti in comune'

25 novembre 2020 a

a

a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Sull'idrogeno "stiamo già lavorando con Enel e Eni. Auspichiamo un modello aperto di partnership dove più soggetti possono co investire negli stessi progetti". Ad affermarlo è l'ad di Snam, Marco Alverà nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano 2020-24. "L'idrogeno in Europa - spiega - avrà vari colori. In Italia vedo un idrogeno verde prevalentemente fatto da rinnovabili con la possibilità di importare ma anche la possibilità di avere idrogeno blu per far partire il mercato come succederà in Germania".