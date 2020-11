Protection Days- Speciale SaluteAlleanza Assicurazioni vicina alle famiglie

25 novembre 2020 a

(25 novembre 2020) - L'appuntamento web, organizzato da Alleanza Assicurazioni sul tema della protezione della salute e dei rischi sanitari, si terrà il 26 Novembre alle 19 e potrà essere seguito gratuitamente online

https://eventi.alleanza.it/it/protectionday/2611

In un questo nuovo contesto Alleanza Assicurazioni per essere vicina alle famiglie organizza i “Protection Day – web edition”, seminari con il coinvolgimento di virologi ed esperti del settore, dedicati a informare e sensibilizzare le persone su temi legati ai rischi sanitari e, in generale, della salute anche alla luce del COVID-19.

Al fine di approfondire i temi della protezione, Alleanza Assicurazioni organizza domani alle ore 19 un webinar dal titolo 'Protection Day – Speciale Salute' al quale ci si potrà iscrivere gratuitamente tramite il seguente link:

Un'occasione per dialogare con gli esperti del settore e scoprire come affrontare al meglio l'emergenza sanitaria in corso, con uno sguardo anche a quello che possiamo fare per proteggerci grazie una alimentazione curata e alla cura del nostro "io".

I relatori dell'evento saranno:

· Renata Bracale, Ricercatore e Docente in Dietetica, Nutrizionista, ci spiegherà come l'alimentazione può aiutare le difese immunitarie

· Andrea Carbone, Partner e Economista di PROGeTICA ci fornirà un focus sulla corretta pianificazione in ambito protection

· Daniela Massarani, Psicologa e Family Trainer, approfondirà risvolti psicologici del momento.

I Protection Days si inseriscono infatti nel Programma Nazionale di Educazione Finanziaria 2020, lanciato lo scorso febbraio da Alleanza.

Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio nazionale con circa 12.000 Collaboratori al servizio di 1,9 milioni di Clienti. Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.

