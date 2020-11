Lombardia: Mattinzoli, 'già 14mila domande per ristori a microimprese' (2)

25 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "Purtroppo come in tutti gli altri settori, siamo stati costretti ad adottare un criterio di selezione nonostante fossimo consapevoli che la crisi economica sta colpendo tutti in maniera trasversale, ma è innegabile che alcune situazioni sono più drammatiche di altre", spiega

In questa prima fase, tra gli appartenenti al mondo degli ambulanti sono stati inclusi tra i beneficiari solo i cosiddetti 'fieristi', "cioè coloro che operano prevalentemente in fiere, sagre o aree dedicate ad eventi o manifestazioni, e quindi il numero di domande che dovrebbero arrivare sono coperte dalla dotazione finanziaria assegnata a questa finestra. E' fuori discussione che, con nuove risorse a disposizione, o con nuove misure nel 2021 - afferma Mattinzoli - cercheremo di trovare le condizioni per sostenere quei codici Ateco e quelle categorie che non abbiamo potuto inserire in questo primo bando".