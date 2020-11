25 novembre 2020 a

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per domani alle 16 le Regioni, l'Anci e l'Upi. In collegamento anche il ministro alla Salute Roberto Speranza, il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.