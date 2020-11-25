Aeffe: accordo con Chiara Ferragni per intimo e beachwear, strappa in Borsa (2)

(Adnkronos) - "Sono super orgogliosa di questo accordo con Velmar, azienda nell’orbita del gruppo Aeffe. Massimo e Alberta Ferretti sono stati i primi a credere in me quando ho iniziato la mia carriera 10 anni fa. Oggi è bellissimo poter sviluppare il nostro business insieme", ha detto Chiara Ferragni. "Conosciamo Chiara da diversi anni e ne apprezziamo doti personali e talento, sia a livello creativo che imprenditoriale. Siamo quindi entusiasti di poter collaborare con lei ad un progetto, che riteniamo genererà proficue sinergie con la piattaforma produttiva e distributiva di Aeffe e di Velmar nello specifico", sottolinea Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe.