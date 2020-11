Ricerca: svelati nuovi misteri su Sole e stelle, ecco come brillano** (3)

25 novembre 2020 a

(Adnkronos) - I ricercatori evidenziano che misurare i neutrini del ciclo Cno è stata un'impresa complicata che ha richiesto un grande sforzo sia di hardware sia di software. "Nonostante i successi eccezionali ottenuti e un rivelatore già ultrapuro, - spiega Gioacchino Ranucci, ricercatore della sezione Infn di Milano, attuale co-portavoce di Borexino - abbiamo dovuto impegnarci molto per migliorare ulteriormente la soppressione e la comprensione del bassissimo fondo residuo, in modo da riuscire a identificare i neutrini del ciclo Cno".

"La rivelazione dei neutrini prodotti nel ciclo Cno annunciata da Borexino è il coronamento di uno sforzo incessante, durato anni, che ci ha portato a spingere la tecnologia a scintillazione liquida oltre ogni limite precedentemente raggiunto, e a fare del cuore di Borexino il luogo meno radioattivo del mondo" aggiunge ancora Pallavicini.

La scoperta annunciata oggi racconta una storia lunga 80 anni. L'esistenza del ciclo Cno fu teorizzata per la prima volta nel 1938, quando gli scienziati Hans Bethe e Carl Friedrich von Weizsäcker proposero, indipendentemente, che la fusione dell'idrogeno nelle stelle potesse anche essere catalizzata dai nuclei pesanti carbonio, azoto e ossigeno, in una sequenza ciclica di reazioni nucleari, oltre a procedere secondo la sequenza della catena protone-protone. Nonostante le evidenze indirette ottenute con osservazioni astronomiche e astrofisiche, la conferma sperimentale diretta dei meccanismi stellari di generazione di energia non era ancora mai stata ottenuta.