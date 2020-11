Coronavirus: Manca (PoliMi), 'in Lombardia picco decessi oggi, in Italia 6 dicembre'**

25 novembre 2020 a

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Oggi la Lombardia, con 155 nuovi morti tra malati di Covid19 in 24 ore, ha raggiunto il picco massimo di incremento giornaliero di decessi, mentre per l'Italia la data del picco potrebbe essere quella del 6 dicembre. Lo scrive il bollettino quotidiano del Politecnico di Milano dedicato alla pandemia di Covid19 e curato dal professore Davide Manca.

"Ottime notizie lato totale ospedalizzati in Lombardia. Il calo è decisamente consistente e superiore di quello registrato in Italia", sottolinea il bollettino. Per quanto riguarda i 10 posti letto in più occupati in terapia intensiva, "è nella natura dell'oscillazione del sistema a cavallo del massimo. I modelli confermano per la Lombardia il raggiungimento del punto di massimo lo scorso 22 Novembre sia per le terapie intensive che per i pazienti ospedalizzati".

Questi ottimi risultati non vanno sprecati, sottolinea il professore: "Sono frutto in primis degli sforzi e delle attenzioni degli Italiani concentrati a rispettare le prescrizioni dell'ultimo dpcm" e "non debbono essere sprecati con future condotte incaute o con rilassamenti anticipati delle misure finora prese per il controllo pandemico".