Varese: sorpreso con oltre 40 grammi di cocaina, arrestato

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 25 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dalla polizia a Varese perché trovato in possesso di oltre 40 grammi di cocaina. L'uomo è stato fermato fuori dalla sua abitazione e ha cercato di fuggire. Bloccato poco dopo, si è opposto tirando calci e strattonando gli agenti. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, oltre 40 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi e quasi 5mila euro in contanti. Il 25enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale e portato nel carcere di Varese.