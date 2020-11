Oligenesi: i corsi professionali della scuola leader nella formazione in massaggi ed estetica

24 novembre 2020 a

(Milano, 24 novembre 2020) - Milano, 24 novembre 2020 - Frequentare una scuola di estetica professionale e affidabile e intraprendere una carriera in questa direzione è il sogno di molte ragazze. Per realizzarlo, ovviamente, non occorrono solo determinazione e impegno, ma anche la possibilità di scegliere un corso realmente valido ed efficace, in grado di fornire solide basi per un futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Una scuola di estetica di qualità deve fornire un servizio di assistenza ai corsisti che prosegua anche una volta terminato il percorso formativo, offrendo la possibilità di riesaminare gli argomenti trattati in precedenza in qualsiasi occasione futura.

A questo proposito, i Corsi professionali Oligenesi si rivolgono principalmente a chiunque desideri introdursi nel mondo del lavoro con un'attività professionale sicuramente gratificante, proponendo percorsi di studio finalizzati a rendere ogni partecipante operativo e preparato, sulla base di elevati standard di qualità.

Un'assistenza continua a disposizione degli studenti

Oligenesi propone una vasta gamma di corsi, offrendo ai propri studenti un servizio di tutoraggio sempre disponibile.

L'obiettivo principale della scuola è quello di formare dei veri professionisti, che possano fin da subito lavorare con competenza e costruire la propria carriera, sia presso centri estetici che come liberi professionisti.

Ogni percorso formativo si suddivide in diversi moduli, teorici e pratici, permettendo agli allievi di prendere subito confidenza con gli strumenti e i prodotti caratteristici della professionalità che intendono acquisire.

Alcuni corsi di formazione proposti da Oligenesi possono essere frequentati a distanza, utilizzando una piattaforma specifica, che permette di seguire sia le lezioni online che gli incontri in videoconferenza con i docenti.

I corsi erogati tramite la piattaforma online consentono di ottenere i diplomi e gli attestati di partecipazione, esattamente come i corsi in aula, dimostrandosi quindi un'ottima soluzione per chi avesse poco tempo a disposizione o avesse difficoltà a recarsi in sede.

Percorsi formativi per l'ottenimento di un diploma professionale

Oligenesi permette di conseguire diversi diplomi, con un riguardo particolare per gli studi rivolti verso le tecniche di massaggio: dal percorso di operatore del messaggio olistico a quelli del massaggio sportivo o del messaggio del benessere ad indirizzo terme e spa, passando per quello di kinesiologia.

Si tratta di percorsi innovativi, che consentono di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro, con una professione del tutto appagante e ricca di soddisfazioni.

I corsi di massaggio permettono agli studenti di acquisire le tecniche oggi più utilizzate e diffuse in base alla specializzazione desiderata. Questi si compongono sia di lezioni teoriche, finalizzate alla conoscenza approfondita dell'organismo umano, dell'apparato muscolare e del sistema circolatorio, sia di lezioni pratiche, riservate all'apprendimento dei vari trattamenti.

Inoltre, alcuni corsi prevedono anche una lezione dedicata alle tecniche di marketing e comunicazione, grazie alla quale gli allievi potranno conoscere anche le modalità per farsi conoscere a livello professionale.

Corsi di ricostruzione delle unghie e manicure professionale

La ricostruzione delle unghie è un'altra professione molto richiesta, sulla quale Oligenesi ha voluto focalizzarsi.

I percorsi formativi permettono di acquisire sia le tecniche di ricostruzione, sia le novità per quanto riguarda la nail art e la decorazione delle unghie con smalti semipermanenti, considerata oggi una delle tendenze più innovative e apprezzate nel panorama della manicure professionale.

La ricostruzione unghie, nel dettaglio, è una tecnica utile sia per chi desidera una manicure alla moda, sia per chi ha problemi di crescita delle unghie e necessita di un trattamento specifico ed è quindi richiesta in molti e variegati contesti.

Frequentare un corso Oligenesi dedicato ai massaggi o all'estetica, infine, consente di potersi inserire più agevolmente nel contesto professionale di riferimento, dato che le qualifiche ottenute sono riconosciute da enti e federazioni delle relative categorie.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://oligenesi.it/

