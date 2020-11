Lombardia: Consiglio approva risoluzioni al Def regionale e al Recovery Fund

24 novembre 2020 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos) - “Dobbiamo accelerare i processi di semplificazione normativa e amministrativa e di trasformazione digitale e bisogna incentivare le misure di sostegno alla green economy: sono queste le priorità dell'azione legislativa di Regione Lombardia, come riconosce la Risoluzione al Documento di Economia e Finanza Regionale che abbiamo approvato oggi in Consiglio regionale. Obiettivi già contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo e resi oggi ancora più attuali dalla situazione di emergenza creata dalla diffusione del Covid-19". Lo sottolinea il presidente della commissione Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia, Marco Alparone (Forza Italia), che evidenzia tra gli obiettivi principali della risoluzione quello di proseguire nel percorso già avviato di omologazione delle procedure amministrative e delle piattaforme utilizzate dalle pubbliche amministrazioni.

"Ma la vera scommessa -continua- sarà quella di ottimizzare al meglio il ricorso e l'utilizzo dei contributi e dei finanziamenti comunitari, per poter disporre di risorse economiche maggiori in ambiti e settori strategici, dall'agricoltura all'innovazione tecnologica”. Il documento, approvato a maggioranza con 46 voti favorevoli e 28 contrari, aggiorna il programma regionale di sviluppo di questa legislatura e costituisce la cornice di riferimento delle azioni e della programmazione regionale per il prossimo triennio.

“Nonostante le difficoltà create dalla pandemia -aggiunge Alparone- Regione Lombardia è in grado di confermare gli impegni e gli obiettivi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo grazie a una gestione virtuosa che ha consentito all'ente regionale in questi ultimi anni ulteriori razionalizzazioni e contenimenti di spesa liberando, pur in una situazione di grave emergenza, nuove risorse a conferma di una correttezza gestionale confermata anche dalla Corte dei Conti".