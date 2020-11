Lombardia: Consiglio approva risoluzioni al Def regionale e al Recovery Fund (2)

24 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Pieno rispetto degli equilibri di bilancio, miglioramento del risultato d'amministrazione, consistente liquidità di cassa che ha evitato la contrazione di nuovo debito, sono alcuni degli aspetti qualificanti che ci consentono di programmare l'azione legislativa e amministrativa futura senza ridimensionamenti”, sottolinea Alparone.

Attenzione viene data nel documento alla necessità di valorizzare le potenzialità dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per rilanciare l'intero territorio lombardo sia sotto il punto di vista turistico che dal punto di vista sociale ed economico. Con l'obiettivo di sviluppare l'attrattività delle aree rurali di montagna valorizzando le attività escursionistiche e alpinistiche e promuovendo i sentieri montani, con particolare attenzione per quelli di matrice storico culturale. In questo contesto sarà maggiormente sostenuto il ruolo delle Comunità montane, soggetti indispensabili per l'erogazione di servizi associati in aree svantaggiate, con il coinvolgimento degli stakeholder e dei rappresentanti del mondo economico, sociale e produttivo montano.

Tra gli obiettivi e gli interventi evidenziati come prioritari, quello di proseguire il dialogo con il Governo nazionale per il conseguimento di forme e condizioni particolari di autonomia, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più in questo percorso gli enti locali lombardi. “Maggiori forme di autonomia –ha spiegato Alparone- che devono essere intese anche come strumento per consentire una rapida realizzazione dei progetti a beneficio dei territori e per introdurre forme di semplificazione concrete e reali”.