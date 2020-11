Governo: fuorionda video Conte, premier riceve libro Bergoglio

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Un piccolo fuorionda che svela una delle prossime letture del premier, Giuseppe Conte. Oggi, durante il videocollegamento alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno', ci sono stati problemi tecnici, con tanto di interruzione del collegamento. Nei secondi in cui il presidente del Consiglio era collegato, probabilmente in diretta a sua insaputa, ha sfilato da una busta bianca sulla scrivania un libro, con due foto allegate subito dietro la copertina. Il fermo immagine, ancora visibile sul canale youtube della presidenza del Consiglio, svela che si tratta dal libro, in uscita il prossimo 1 dicembre, di Papa Bergoglio: 'Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore', edito da Piemme.