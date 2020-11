Governo: domani Conte a Palma di Maiorca per vertice Italia-Spagna

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani alle ore 10.30 parteciperà al 19esimo Vertice intergovernativo italo-spagnolo che avrà luogo a Palma di Maiorca, in Spagna. Alle 11 l'ncontro con il presidente del governo del Regno di Spagna, Pedro Sanchez, a Palazzo dell'Almudaina; alle 12 Sessione plenaria; alle 14 conferenza stampa congiunta.

Rientrato a Roma, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle ore 18 il presidente Conte e la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ricorderanno insieme le donne vittime di violenza. L'iniziativa, che si svolgerà a Palazzo Chigi, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Presidenza del Consiglio. Dalla mezzanotte di mercoledì 25 novembre, e per tutta la giornata, Palazzo Chigi sarà illuminato di rosso in ricordo delle vittime di violenza.