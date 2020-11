Ex Ilva: Conte, 'a ore accordo con Mittal, rilancio stabilimento'

24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Stiamo definendo in queste ore l'accordo con AncelorMittal sull'ex Ilva di Taranto per completare un progetto fondato su un forte partenariato pubblico-privato" e "rilanciare l'ex stabilimento Ilva in una spiccata direzione di transizione energetica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo in videocollegamento, alla presentazione del Rapporto Svimez 2020 'L'economia e la società del Mezzogiorno'.