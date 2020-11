Enel: Starace, 'rientro Usa in accordo Parigi rafforzerà lotta contro cambiamenti clima'

24 novembre 2020 a

a

a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sicuramente il fatto che gli Usa possano rientrare negli accordo di Parigi sarà simbolicamente ma anche sostanzialmente importante per rafforzare gli impegni nella lotta contro i cambiamenti climatici a livello globale". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano. "Certamente in parte questo rientro potrà aiutare a dissipare i dubbi in giro per il mondo sulla direzione" nella lotta contro i cambiamenti climatici.

"La crescita delle rinnovabili negli Usa, che sia durante l'amministrazione Bush, Obama o Trump è stata abbastanza costante perché è stata decisa dai singoli Stati. La crescita era legata a convenienze da punto di vista economico. Non mi aspetto che cambi qualcosa né in meglio né in peggio. Penso che prevarrà la continuità" nello sviluppo delle rinnovabili negli Usa, aggiunge Starace.