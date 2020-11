24 novembre 2020 a

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - In Italia Enel "ha progetti sull'idrogeno verde per 120 megawatt. Con Eni pensiamo di lavorare per fare progetti per produrre idrogeno da usare nelle loro raffinerie". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano.