Enel: Starace, 'ci aspetta futuro molto luminoso'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Ci aspetta un futuro luminoso". Ad evidenziarlo, nel corso della presentazione agli analisti del piano strategico, è l'ad di Enel, Francesco Starace. Il 2020, rileva, "è stato un anno unico. L'anno scorso abbiamo presentato il piano strategico a Milano, eravamo in presenza e non sapevamo assolutamente cosa sarebbe accaduto l'anno successivo. Grazie all'impegno di tutti siamo riusciti a raggiungere i nostri obiettivi in un anno assolutamente unico per più motivi. Il nostro impegno di fronte a questa emergenza non fa che rafforzarsi con la pandemia tuttora in corso", sottolinea Starace.

"Siamo diventati sempre più impegnati sul fronte del digitale. Con questa emergenza abbiamo capito ancora di più l'importanza del digitale", osserva l'ad di Enel sottolineando che "grazie alla trasformazione digitale che abbiamo introdotto i nostri clienti avranno la possibilità di aumentare la quota di domanda di elettricità e avere una riduzione nella bolletta e questo è un impegno che continueremo a mantenere creando sempre più valore nel lungo periodo". Il gruppo, aggiunge, "è sempre più impegnato sul fronte dell'innovazione e della sostenibilità".