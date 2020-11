Enel: in 2021-23 si punta a 40 mld di investimenti (2)

24 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Oltre il 90% degli investimenti di Enel su base consolidata saranno in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ('Sdg'). Inoltre, in linea con le stime iniziali di Enel, tra l'80% e il 90% degli investimenti su base consolidata sarà allineato ai criteri di Tassonomia Ue grazie al suo sostanziale contributo alla mitigazione del cambiamento climatico.

Nel business delle rinnovabili, nel quadro del modello di business di Ownership, il gruppo prevede di investire un totale di 16,8 miliardi di euro, di cui 15,7 miliardi di euro per lo sviluppo di oltre 15,4 Gw di nuova capacità, principalmente in Paesi in cui ha una presenza integrata; nel quadro del modello di business di Stewardship, Enel prevede di mobilitare un totale di 3,8 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro in investimenti diretti e 3,3 mld di euro di investimenti di terzi. Tale investimento porterà a 4,1 Gw di nuova capacità, principalmente nell'area Asia-Pacifico e in Africa.

Tramite i due modelli, la capacità di nuova realizzazione, suddivisa in modo bilanciato tra fonti eolica e solare, sottolinea Enel, dovrebbe raggiungere circa 19,5 GW, in aumento di circa il 40% rispetto al piano precedente. Si prevede che la capacità costruita in media ogni anno aumenti a circa 6,5 GW, con un incremento del 40% circa rispetto al piano precedente, progredendo verso la media di 9,6 GW annui prevista per il decennio. Nel periodo, il gruppo decarbonizzerà in maniera significativa il proprio mix di generazione, con un aumento della capacità da fonti rinnovabili che più che compenserà la dismissione di impianti a carbone. La produzione seguirà un processo analogo, con una crescita complessiva prevista a circa 50 TWh, trainata dalle rinnovabili, che rappresenteranno circa il 67% della produzione totale nel 2023. Di conseguenza, le emissioni Scope 1 di CO2 del gruppo diminuiranno di oltre il 30% tra il 2020 e il 2023, ben posizionando Enel verso il raggiungimento del suo obiettivo di decarbonizzazione science-based di riduzione dell'80% delle emissioni di gas serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2017, oltre all'obiettivo di piena decarbonizzazione al 2050.