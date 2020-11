Conto alla rovescia per 'Artigiano in fiera live', online dal 28 novembre

24 novembre 2020 a

Milano, 24 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Conto alla rovescia per 'Artigiano in Fiera Live', al via su

Per comprendere il valore positivo di questa complessa operazione realizzata da Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa, basta fare riferimento ai dati relativi alla Fase 1 dell'emergenza sanitaria Covid-19 (tra il 9 marzo e il 4 maggio 2020), durante la quale il 45% delle micro imprese italiane ha dovuto sospendere l'attività (fonte Istat). Con questa nuova proposta, 'Artigiano in Fiera Live' offre una soluzione innovativa e riunisce gli artigiani in un unico media-commerce digitale, il primo costruito ad hoc per questo comparto.

'Artigiano in Fiera Live', in particolare, consentirà a tutti i fruitori di approfondire il vero tessuto produttivo italiano, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso testi, immagini, video (due per ogni artigiano per raccontarne la storia e per entrare nel laboratorio) e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti artigianali da parte degli utenti. L'accesso ad 'Artigiano in Fiera Live' sarà gratuito. La struttura di 'Artigiano in Fiera Live' è organizzata in quattro sezioni per rendere l'esperienza della navigazione fluida e intuitiva.

La prima grande sezione riguarderà i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla loro collocazione geografica. La seconda sezione consentirà di incontrare tutti gli artigiani (in ordine alfabetico e con una serie di filtri di ricerca), mentre la terza sarà dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche. La quarta sezione è quella gastronomica: il ristorante di 'Artigiano in Fiera Live' powered by Mi View Restaurant, da dove sarà possibile ordinare anche a domicilio (a Milano e hinterland) alcuni tra i piatti più gettonati di 'Artigiano in Fiera'. Completerà lo sviluppo una sezione di percorsi suggeriti, che guideranno l'utente alla scoperta di alcune particolarità. Infine, sarà prevista un'area dedicate ad alcune grandi offerte di promozione turistica dei territori. Fino al 20 dicembre Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa si farà carico anche delle spese di spedizione, gratuite per l'utente che ordinerà prodotti sulla piattaforma per almeno 39 euro ad artigiano.

“'Artigiano in Fiera Live' - sottolinea Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi.-Gestione Fiere Spa - non è una fiera virtuale, perché nulla può sostituirsi all'esperienza di un evento bello da viversi come il nostro. Al contrario, abbiamo scelto di mettere in campo un'opportunità unica per conoscere il valore eccezionale della micro e piccola impresa italiana, per entrare in centinaia di laboratori del Paese e approfondire la storia del nostro tessuto produttivo. Quest'anno, dunque, possiamo fare un doppio regalo: ricercando e donando ai nostri cari qualcosa di originale, di unico, di bello e di buono, dimostrando, allo stesso tempo, un atto di fiducia e di stima nei confronti dei nostri artigiani”.

Tutti gli utenti, che lo scorso anno avevano ottenuto il pass d'accesso ad 'Artigiano in Fiera', potranno entrare con la stessa password in 'Artigiano in Fiera Live' e si ritroveranno una vetrina personalizzata sulle loro esigenze e caratteristiche di navigazione. Infine, come avviene in tutte le piattaforme più avanzate, saranno messi in mostra i contenuti prevalenti e più ricercati, oltre ai prodotti più venduti.