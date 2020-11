Sicurezza sullo smartphone: i migliori consigli da seguire

23 novembre 2020 a

(Milano, 23 novembre 2020) - Navigare online: ormai, un numero sempre più alto di utenti lo fa direttamente dal proprio smartphone, evitando di usare il computer. Rispetto a qualche anno fa, adesso le abitudini sono cambiate completamente e i dispositivi mobili rappresentano lo strumento più adatto e comodo per navigare.

Un esempio perfetto di tale evoluzione digitale è rappresentato dal sorpasso degli utenti che puntano e scommettono online, che è stato registrato nel 2019. In poche parole, ci sono ormai più utenti che puntano da smartphone o tablet piuttosto che quelli che lo fanno da pc.

Un simile cambiamento è stato reso possibile anche dal fatto che, ormai, le varie piattaforme d'azzardo online mettono a disposizione un accesso sempre più ottimizzato anche da mobile, con un'esperienza di gioco praticamente parificata rispetto all'uso da computer. Al tempo stesso, bisogna sottolineare come, rispetto a qualche anno fa, tali piattaforme online sono molto più sicure e affidabili. In tal senso, si consiglia di scegliere sempre dei casino online aams, ovvero portali che abbiano ottenuto una licenza ADM o AAMS per poter operare in via del tutto legale sul mercato italiano, garantendo efficacia, rispetto della legge e protezione completa dei dati personali.

L'importanza di aggiornare il sistema operativo

Uno dei primi passi per poter navigare in tutta tranquillamente sul web, senza correre il rischio di incappare dopo poche ore in virus e altri malware è quello di aggiornare in modo costante il sistema operativo. Di solito, personalizzando le varie impostazioni del proprio smartphone, si può fare in modo che gli aggiornamenti vengano scaricati in via del tutto automatica.

Se da un lato questi aggiornamenti potrebbero anche comportare qualche modifica dal punto di vista dell'interfaccia grafica dello smartphone, è bene sottolineare come siano fondamentali per la risoluzione di un gran numero di vulnerabilità che possono causare problemi agli utenti durante la navigazione online. Un altro consiglio molto interessante e altrettanto importante da seguire è quello di evitare di improvvisarsi sviluppatori se non si hanno simili competenze. Quindi, meglio evitare di mettere mano al sistema operativo ed eseguire Jailbreak e altri sistemi se non si hanno conoscenze approfondite in tale ambito.

Occhio alle applicazioni che si scaricano

Le applicazioni che si scaricano sul proprio device mobile, con il passare del tempo, sono finite sempre di più nel mirino dei criminali informatici. Quindi, per evitare di essere colpiti da qualche malware che va ad attaccare i sistemi operativi iOS oppure Android, è fondamentale prestare sempre la massima attenzione a tutto ciò che si scaricare sul proprio dispositivo mobile.

Nello specifico, indipendentemente dal sistema operativo, è meglio affidarsi solamente agli store ufficiali per il download di applicazioni, tenendo conto di come, anche in questo caso, non si ha la certezza totale che i titoli siano completamente sicuri. Ad esempio, sul Play Store del marchio di Mountain View, spesso sono presenti anche delle app maligne, che possono portare virus e fare altri danni sugli smartphone.

Il pin di sicurezza

Un device mobile necessita anche di una protezione completa ed efficace nei confronti di attacchi che possono essere portati a termine manualmente da parte di hacker e malintenzionati. In tal senso, il primo suggerimento da seguire è quello di evitare di lasciare incustoditi smartphone e tablet sul luogo di lavoro e, ovviamente, anche in pubblico.

Un altro ottimo consiglio è quello di scegliere un codice di sblocco piuttosto complicato, oppure sfruttare il sistema di biometria. Se sia i pin che le sequenze sono più facili da individuare rispetto al passato, ecco che l'impiego di sistemi innovativi come le impronti digitali o il riconoscimento facciale, rende questa operazione molto più sicura e difficile da aggirare. Non solo, dal momento che ci sono pure diverse caratteristiche di sblocco intelligente, che ad esempio consentono di attivare lo smartphone solo se a contatto con lo smartwatch, ad esempio.

