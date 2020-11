Milano, Sala: "Piantare anche solo un albero gesto di fiducia nel domani"

23 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - "Piantare anche solo un albero è un gesto di fiducia nel domani è un investimento nel futuro dei nostri quartieri, dei nostri Comuni e del nostro Paese. Per questo motivo, in un anno particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la Giornata Nazionale degli Alberi e l'avvio della nuova stagione agronomica acquistano un valore ancora più profondo". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in vista della Festa dell'Albero del 21 novembre e in occasione dell'avvio di "Forestami", la campagna di forestazione nel Comune di Milano e nella Città Metropolitana di Milano. Progetto che ha l'obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 sul territorio della Città metropolitana di Milano.

"Il piano di piantumazioni per il 2020/21 che prevede circa 28mila alberi a Milano - continua Sala - insieme all'ambizioso obiettivo di Forestami di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nei Comuni della Città metropolitana, grazie anche al sostegno di privati e singoli cittadini, racconta l'importanza della forestazione urbana nel percorso di sostenibilità che Milano ha intrapreso da tempo per migliorare la qualità dell'ambiente. Non si tratta solo di incrementare spazi verdi, ma di contribuire a costruire e diffondere una sensibilità ambientale comune e condivisa: un impegno che Milano ha fatto proprio".

A Milano, aggiunge l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano Pierfrancesco Maran, "oggi abbiamo superato i 500mila alberi, un traguardo importante che ci spinge a fare ancora meglio è ancora di più. Quest'anno pianteremo quasi 28mila piante, entro febbraio sarà completato il parco Adriano, a breve aprirà il nuovo giardino di viale Crespi e inaugureremo Sant'Agostino, dove quasi 100 nuovi alberi hanno cambiato il volto della piazza. Sono solo alcuni dei tanti progetti per rendere ogni quartiere più vivibile, vogliamo che ogni cittadino possa trovare a pochi passi da casa spazi verdi a misura di bambino e di pedone".

"Un'esigenza, quella di luoghi da vivere all'aperto - continua Maran - che la pandemia ha dimostrato essere ancora più forte per i cittadini. A questi si affiancano gli obiettivi di medio termine: 20 nuovi parchi, la nascita del Grande Parco Metropolitano e la piantumazione di 3 milioni di alberi su scala metropolitana entro il 2030. Una grande rivoluzione verde che ha bisogno della collaborazione di tutti".