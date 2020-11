Milano: in stazione Rogoredo con mazza da baseball, arrestato ricercato

23 novembre 2020 a

Milano, 23 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino filippino di 28 anni, ricercato e sorpreso nella stazione ferroviaria di Rogoredo in possesso di una mazza da baseball in metallo. Il 38enne, colpito da un'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte D'Appello di Roma, si aggirava per la stazione con la mazza da baseball agganciata allo zaino. Durante gli accertamenti, è emerso che l'uomo era ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la violazione agli obblighi di dimora nel comune di Castelfranco Emilia, è stato denunciato e portato nel carcere di San Vittore.