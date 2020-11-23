EZVIZ annuncia la Guida ai regali con i migliori gadget per la sicurezza smart home in vista delle vendite del Black Friday e del Cyber Monday 2020

MILANO, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- EZVIZ, innovatore globale nel settore della videosorveglianza domestica, presenta le sue offerte per il Black Friday e il Cyber Monday sulle sue telecamere di sicurezza Wi-Fi più vendute e molto altro ancora. I clienti possono ad esempio acquistare la nuovissima telecamera di sicurezza C3X con intelligenza artificiale integrata oppure risparmiare notevolmente sull'acquisto dei propri prodotti preferiti, tra cui la telecamere da interni motorizzate C6CN e C6N, e il kit duopack con battery cam C3A + base.

Da anni EZVIZ rende le tecnologie all'avanguardia accessibili e alla portata di tutti. La vendita promozionale in occasione delle festività si svolgerà su tutti i negozi Amazon di EZVIZ. Ecco una guida rapida ai regali con alcune idee per gli acquisti:

Per la protezione dell'esterno:

Per la sicurezza degli interni:

Altre idee intelligenti:

Tutti i prodotti EZVIZ possono essere gestiti tramite l'app EZVIZ e sono compatibili con Alexa e Assistente Google. L'archiviazione video è disponibile su schede MicroSD o mediante il servizio EZVIZ CloudPlay: EZVIZ regala 30 giorni di prova gratuita del servizio di archiviazione su cloud.

Per maggiori informazioni, visitare il sito EZVIZ.

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