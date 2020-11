23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Lo sciopero è un diritto, non entro nel merito della decisione. Ma non credo sia questo il momento di scioperare. Farlo per il rinnovo contrattuale e per incrementare le risorse già cospicue stanziate in manovra, non è un bel messaggio per il Paese", Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.