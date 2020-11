23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Non c'è un orientamento per l'obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L'obbligo è scelta forte. Io lo farò senz'altro perché quando sarà ammesso sarà sicuro e testato. Sarà disponibile prima per le categorie vulnerabili ed esposte. Penso che il vaccino ci sarà da fine gennaio". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.