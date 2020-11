23 novembre 2020 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Sentire Mario Draghi per un consiglio? "Per chiedergli di fare il presidente? Non l'ho fatto non per spocchia o onnipotenza ma mi fido del ministro Gualtieri e di quanti lavorano al Mef". Così il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.