23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Spostarsi da una Regione all'altra per le feste? "Di certo io sono fermamente contrario a spostamenti come quelli che ci sono stati nell'estate". Lo mette in chiaro il ministro **agli Affari regionali** Francesco Boccia, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1.