23 novembre 2020 a

a

a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Domani avremo un Cdm" e "dobbiamo chiudere la partita" del commissario alla sanità in Calabria. Un nome? "Non me lo faccia anticipare, abbiamo da completare l'iter...". Lo dice il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su LA7.