BPER Banca, un podcast per raccontare in modo nuovo il Wealth Management

23 novembre 2020 a

a

a

(Modena, 24 novembre 2020) - Oggi online le prime puntate su Spotify

Modena, 24 novembre 2020 - Per spiegare in maniera chiara ed esaustiva le complesse tematiche legate al Wealth Management, BPER Banca ha dato vita a una campagna integrata, capace di raccontare e semplificare l'argomento su tutti i canali, con modalità diverse.

Come? In primis realizzando un podcast, “Fornelli e Finanza”, pensato insieme allo chef stellato Giorgio Locatelli e alla professoressa Barbara Alemanni, esperta di behavioural finance e wealth management, che crea un legame metaforico tra il mondo finanziario, non sempre così conosciuto, con quello più alla portata di tutti della cucina.

Il trend dei podcast nel 2019 ha visto una forte crescita: secondo i dati Nielsen si sono registrati oltre 12 milioni di utenti totali per 45 milioni di ascolti. A casa, sui mezzi pubblici e privati, ma anche mentre si fa sport, si ascoltano podcast soprattutto per intrattenimento e per approfondire tematiche di vario tipo. BPER Banca ha quindi deciso di esplorare questo canale perché più di altri offre l'opportunità di affrontare temi che richiedono tempo e competenza per essere trattati in modo adeguato.

“Fornelli e Finanza” è il primo podcast di BPER Banca, disponibile sul sito Spotify, a cui si può accedere anche dalla home page della Banca bper.it. Gli ascoltatori possono approfondire svariati argomenti finanziari in 12 puntate di circa sette minuti ciascuna. La professoressa Alemanni li spiega in modo efficace attraverso dei parallelismi con le esperienze di vita quotidiana che lo Chef Locatelli ha vissuto nella sua cucina e che ci racconta in ogni episodio.

Un dialogo divertente e interessante, in cui lo chef e la prof offriranno una serie di golosi assaggi di Wealth Management in ogni puntata.

Pierpio Cerfogli, Vice Direttore Generale e CBO di BPER Banca ha dichiarato: “Per BPER Banca l'educazione finanziaria è un tema rilevante da sempre. Crediamo nel valore della formazione e della conoscenza e vogliamo aiutare le persone ad acquisire maggiore consapevolezza sui temi degli investimenti e della gestione del risparmio. Questo progetto in particolare ha l'ambizione di raccontare alcuni argomenti di wealth management, anche non banali, in forma leggera e divertente: mixare educazione e divertimento pensiamo sia una soluzione vincente perché la piacevolezza del processo favorisce l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze e maggiori informazioni producono maggiori vantaggi per tutti”.

Il lancio del podcast “Fornelli e Finanza” rientra nel più ampio piano di comunicazione che ha l'obiettivo di promuovere i servizi di Wealth Management di BPER Banca con la campagna di comunicazione integrata “Fa per te” declinata sulla stampa nazionale, web magazine, display e social.

Per ulteriori approfondimenti, sul sito dedicato wealth.bper.it è possibile avere informazioni sull'argomento e rimanere aggiornati attraverso degli articoli e delle infografiche che offrono spunti di riflessione e chiariscono i dubbi più comuni su questa tematica in continuo cambiamento ed evoluzione.

In BPER Banca i temi del Wealth Management sono presidiati da una rete di oltre 1500 consulenti ed esperti selezionati per la loro professionalità e competenza, e con l'attitudine a sviluppare una relazione coi clienti basata su ascolto, conoscenza e fiducia.

Per informazioni: http://wealth.bper.it