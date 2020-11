Black friday: Trovaprezzi.it, caccia a offerte su aspirapolvere e pulitrici, in calo stufe e camini

23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Labitalia) - Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, ha analizzato il comportamento degli italiani durante i giorni del black friday dello scorso anno al fine di capire come il fenomeno stia mutando nel tempo e quali sono le novità che dovremo attenderci per quest'anno. Tra le oltre 4 milioni e mezzo di ricerche effettuate sul comparatore tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2019, oltre 1milione e 500mila sono state registrate nella giornata del black friday. Le categorie che hanno attratto maggiormente l'attenzione degli utenti durante questi quattro giorni sono state piuttosto variegate.

Rispetto all'evento 2018 emerge un aumento di interesse per le categorie aspirapolvere e pulitrici (che passa dalla 9° alla 7° posizione) e forni (dal 10° al 9° posto). Si evidenzia un calo, invece, per stufe, camini e riscaldamento, che esce dalla classifica lasciando il posto a cucine e piani cottura (10°).

Nonostante il venerdì lavorativo, la maggiore attività di ricerca degli italiani nel 2019 si è concentrata tra le 14 e le 15 del black friday e durante il sabato pomeriggio con picchi di ricerche tra le 18 e le 19; durante la domenica, invece, la fascia più attiva è stata quella del tardo pomeriggio (dalle 18 alle 22). Il cyber monday, dedicato tradizionalmente agli appassionati della tecnologia, ha visto gli italiani maggiormente impegnati sul web dalle 21 alle 22, a caccia delle ultime super offerte.

Milano, con circa 1milione di ricerche totali, ha guidato la classifica delle città più attive nella ricerca online tra il 29 novembre e il 2 dicembre 2019, seguita da Roma (740mila) e Napoli (circa 178mila). In tutte le città prese in esame la giornata del venerdì è stata quella più ricca in termini di ricerche. Smartphone e tablet (con più del 68% delle ricerche totali) si confermano i device preferiti dagli italiani a discapito dei computer (circa 32%). Il traffico da dispositivo mobile è aumentato ulteriormente nel weekend raggiungendo il 74,8% sul totale nella giornata di sabato mentre la domenica si è fermato al 74,4%. Al contrario, nei giorni lavorativi, il traffico da computer si è attestato al 36,1% durante il black friday per arrivare al 36,7% del cyber monday.

Gli uomini sono stati più attivi rispetto alle donne con il 60% delle ricerche totali; per quanto riguarda l'età anagrafica, gli utenti che hanno effettuato più ricerche avevano tra i 35 e i 44 anni. La previsione per l'anno in corso mostra una crescita a due cifre (+13% rispetto allo scorso anno) per i quattro giorni che vanno dal black friday al cyber monday. Il maggior numero di ricerche è atteso per la giornata di venerdì 27 (oltre 1milione e 700mila), mentre la percentuale di incremento maggiore dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì 30 (+18% rispetto al cyber monday 2019).

Analizzando lo storico degli ultimi 6 anni (dal 2014 al 2019) emerge chiaramente che venerdì è da sempre il giorno clou per le ricerche degli utenti, ad eccezione del 2014 quando il cyber monday aveva contato più ricerche rispetto al black friday. Non serve altro che attendere ancora qualche giorno per scoprire le offerte imperdibili di questo black friday e vedere se e come il nuovo stile di vita imposto dalla pandemia (si pensi allo smartworking) abbia influenzato le abitudini di acquisto degli italiani.