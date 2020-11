23 novembre 2020 a

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Non perdiamo il senso di comunità, quello che è venuto fuori nella prima ondata" della primavera scorsa e che ha mostrato "la capacità dell'Italia di avere una reazione forte" che "deve farci riflettere. So che è dura, ma dobbiamo reggere ancora questo mese, tenendoci per mano e ne usciremo". Lo ha detto il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1.