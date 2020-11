Natale: a Milano 18 alberi per illuminare le feste (2)

21 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - L'albero di piazza Duomo, sponsorizzato da Coca Cola Italia, accoglierà su una struttura portante una serie di alberi veri che, dopo le festività, verranno donati per essere piantati in diversi luoghi di Milano. L'albero con l'arrivare della sera si accenderà, donando alla piazza uno show di luci, un abbraccio verde e colorato che diventerà il simbolo del Natale di quest'anno, con un invito a sostenere Banco Alimentare.

In piazza Vigili del Fuoco 'L'albero della Conoscenza' proposto da Bracco è una foresta del sapere. Tre citazioni di foresta saranno distribuite nella piazza e integrate con il verde residente, ognuna delle quali legate a una specifica azione del sapere: 'Immaginare' (arte e cultura), 'Conoscere' (scienza) e 'Vivere' (socialità). Gli alberi saranno addobbati in modo elegante e, riportando la tradizione natalizia, con le classiche luci che porteranno il calore del Natale alla comunità. Alla loro base, il sapere, espresso attraverso dei totem video e delle stele Qr code, e legati da una grande infografica che collegherà tutti i contenuti in un'unica rappresentazione. Ognuna delle tre foreste genererà un quadro infografico illustrato interattivo, che verrà donato alle scuole.

Gli altri alberi saranno in piazza XXV Aprile, piazza della Scala, piazza Gramsci, corso Garibaldi, piazza XXIV Maggio, piazza Greco, piazza San Carlo, via Luca Beltrami, piazza San Fedele, largo La Foppa, Galleria del Corso, piazza San Simpliciano, Piazza Tre Torri, piazza San Marco, piazza Cadorna e piazza Sempione.