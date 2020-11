Milano: tentano di evadere da Cpr via Corelli, tre arresti

21 novembre 2020 a

a

a

Milano, 21 nov. (Adnkronos) - Tre uomini sono stati arrestati per danneggiamento aggravato in concorso al termine di un tentativo di evasione dal Cpr di via Corelli a Milano. I tre, due cittadini marocchini e un tunisino, ieri sera sono saliti sul tetto della struttura e hanno provocato danni al centro. La polizia è intervenuta sul posto e ha riportato la calma. Quattro persone sono state soccorse dal personale sanitario, di cui uno è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. I tre sono stati portati nel carcere di San Vittore.