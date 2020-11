21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Non bisogna dialogare con il letame", come ha detto Alessandro Di Battista a proposito di Forza Italia? "A me sembra il minimo sindacale", risponde Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, ospite di 'Omnibus' su La7.