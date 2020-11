Governo: Cdm si oppone a impianto eolico in Molise, in riunione anche assessore

21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Il "Consiglio dei ministri ha deliberato l'accoglimento dell'opposizione del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo avverso l'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione Molise, alla realizzazione di un impianto eolico della potenza di 800 kW in località 'Cerro Secco', nel comune di Ripabottoni (CB)". Ne da notizia la nota di Palazzo Chigi, precisando che alla riunione con il premier Giuseppe Conte e i ministri "ha partecipato, su delega del Presidente della Regione Molise, l'assessore regionale per le politiche sociali ed il lavoro, Michele Marone".