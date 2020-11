Dl ristori: Baldassarre (Lega), 'ricetta M5S per ripartire è cannabis light'

21 novembre 2020 a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La ricetta 5Stelle per far ripartire l'Italia? Ristorare gli italiani con la cannabis light Con i morti negli ospedali, le terapie intensive piene, le famiglie in crisi, intere categorie di lavoratori che aspettano ancora la cassa integrazione e i soldi che non verranno, il governo che fa? Pensa di regolamentare l'intera filiera della canapa, liberalizzando la cannabis light. Tanto per 'ristorarli'". Lo sottolinea Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega.

"L'emendamento al Dl Ristori, presentato dal Movimento 5Stelle, infatti, oltre a essere allarmante sul piano etico, è il classico depistaggio ideologico finto-progressista, per coprire le responsabilità di una maggioranza, quella giallorossa, incapace di governare la pandemia. Quello che più sconcerta -lamenta l'esponente del Carroccio- sono le motivazioni: 'E' un fenomeno che non può essere più ignorato e che deve essere affrontato con un approccio oggettivo e concreto, attraverso una chiara regolamentazione'. Cosa dicono in proposito, le partite Iva, i ristoratori, i commercianti, gli artigiani e le famiglie?"