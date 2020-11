Calabria: Siracusano, 'maggioranza cacci Morra'

21 novembre 2020 a

a

a

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “È inutile che la sinistra e il Movimento 5 Stelle esaltino le leggi contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni sugli omosessuali o sui disabili, se poi consentono ad un personaggio spregevole come Morra di rimanere presidente della commissione parlamentare Antimafia. L'esponente grillino ha violentato e discriminato tutti i malati oncologici, tutti i calabresi e la memoria della nostra grande Jole Santelli. Si dimetta immediatamente, e se non ha la decenza di fare questo gesto di buon senso, la maggioranza abbia il coraggio di cacciarlo”. Lo afferma in un video su Facebook Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.