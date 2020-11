Milano: scritta contro Fontana, solidarietà del Pd

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "Fontana a.......ino": è la nuova scritta comparsa sui mura della ripa del Naviglio Pavese contro Attilio Fontana, che il Pd condanna, esprimendo "solidarietà" al presidente della Regione.

"Dalla giunta lombarda ci separa un'enorme distanza di visione e in questi giorni non abbiamo risparmiato critiche nei confronti di un operato che non condividiamo, ma la nostra opposizione è e resterà sempre sul piano delle idee. In nessun caso condivideremo lo scontro e la violenza, che nulla hanno a che vedere con la legittima dialettica democratica", dice in una nota la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani, a nome di tutta la Federazione.