Lavoro: Baretta, 'riformare ammortizzatori prima che scada blocco licenziamenti'

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - "In queste ore stiamo spingendo per attivare un tavolo con i sindacati e le imprese per le politiche attive del lavoro, perché quando il 31 marzo finirà il blocco dei licenziamenti e ritorniamo in una condizione che non sarà ancora ottimale dal punto di vista economico, anzi sarà piena di problemi, noi dovremo avere qualche risposta in termini di riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro, perché questo ritorno ad una 'normalità' non si traduca invece soltanto in una marea di licenziamenti che sarebbe socialmente insostenibile". Lo ha detto Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, partecipando al workshop organizzato online da The European House -Ambrosetti.

"La questione della formazione in generale e nello specifico sul mondo del lavoro, è una questione decisiva e dalla quale non possiamo esonerarci", ha aggiunto.