Industria: Istat, a settembre ordini -6,4% su mese , fatturato -3,2%

20 novembre 2020

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Dopo quattro mesi con il segno più a settembre tornano in territorio negativo fatturato e ordinativi dell'industria: infatti i dati Istat mostrano un calo rispetto al mese precedente del 3,2% per il fatturato mentre per per gli ordinativi destagionalizzati la riduzione è anche maggiore (-6,4%). Su base trimestrale resta per il fatturato un indice complessivo aumentato del 33,4% rispetto al trimestre precedente mentre il dato per gli ordinativi è +40,7%.

Su base annua corretto per gli effetti di calendario a settembre il fatturato totale diminuisce in termini del 4,6%, riflettendo cali di ampiezza similare sia sul mercato interno (-4,5%), sia su quello estero (-4,9%). Quanto agli ordinativi si registra un +3,2% tendenziale, che riflette risultati dello stesso segno su entrambi i mercati, ma di ampiezza significativa per quello interno (+5,1%) e piuttosto modesta per quello estero (+0,4%). (segue)